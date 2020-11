Cláudia Vieira infetada com Covid-19: "O desconhecido dá medo"

Cláudia Vieira que, na passada quarta-feira, dia 4, confirmou ter testado positivo para o novo coronavírus, mantém-se isolada com o companheiro, João Alves, e a filha Caetana, de 11 meses, também infetados. A atriz aproveitou o momento para falar abertamente com os seguidores.



"Quem diria que íamos viver estes momentos e sentir na pele alguns dos efeitos deste vírus, (que na verdade até então têm sido "suaves") quem diria que também nós íamos fazer parte dos números que nos chegam!", pode ler-se na sua recente publicação no instagram.



Cláudia Vieira não nega o "medo" que sente pelo "desconhecido". No entanto, procura manter-se positiva e diz estar a enfrentar o momento "com otimismo".



"Não sou de dramatizar e mais uma vez é com otimismo que enfrento este momento, mas que o desconhecido dá medo, dá! E que as notícias são assustadores também..."



"É acreditar que tudo isto vai passar e tudo vai ficar bem", acrescentou na legenda da foto em que surge Caetana, de 11 meses, também infetada pelo vírus.



A atriz e apresentadora concluiu o desabafo com uma frase dirigida aos seguidores: "Resta desejar a todos que consigam superar esta fase das nossas vidas".