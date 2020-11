Cláudia Vieira isolada devido à Covid-19: "É a nova realidade”

Um contacto com um caso positivo de Covid-19 deixou Cláudia Vieira em alerta. Após contactar as autoridades de saúde, foi aconselhado o isolamento profilático. Para já, a atriz encontra-se sem qualquer tipo de sintomas e a cumprir as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS)."Tal como tantos outros portugueses, cá por casa entrámos em isolamento profilático, depois de termos tido um contacto próximo. É a nova realidade e temos de nos adaptar, para nos protegermos uns aos outros e juntos superarmos este desafio", anunciou através das redes sociais, revelando-se tranquila. O companheiro, João Alves, e as filhas, Caetana, de 11 meses, e Maria, de 10 anos, também estão fechados em casa.Esta situação veio apanhar a estrela da SIC num momento-chave. Cláudia preparava-se para gravar a nova temporada do programa ‘O Noivo É que Sabe’, com concorrentes famosos, que tem estreia prevista para breve. Segundo o CM apurou, as filmagens da edição especial do formato, que já enfrentavam dificuldades devido às medidas impostas pelas autoridades relativamente a festas, estão suspensas. Este contratempo pode comprometer a estreia dos novos episódios e provocar uma dor de cabeça a Daniel Oliveira, diretor da SIC, que pode ficar com uma vazio na programação.Neste tempo vivido no conforto de casa, Cláudia e o companheiro prometem dedicar todos os momentos à benjamim Caetana, que completou recentemente 11 meses de vida. "A minha pequena já completou 11 meses. Realmente o tempo voa... Ela e a sua fiel companheira [a cadela Caya] que não se largam".Ricardo Araújo Pereira esteve até ao último domingo em isolamento. Fez o programa ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, da SIC, a partir de casa, revelando-se feliz por regressar ao trabalho. Jorge Gabriel terminou o período de isolamento profilático de 14 dias, após o teste positivo à Covid-19 de Sónia Araújo. Apresentador prepara regresso às manhãs em ‘A Praça da Alegria’.