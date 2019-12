Cláudia Vieira já foi mãe

??

"Às 35 semanas resolveu surpreender-nos e o dia 1 de Dezembro passou a ser tão mas tão mais especial. Bem vinda ao nosso mundo, Caetana. Já te temos nos braços e fomos abençoados com uma filha linda e saudável", partilhou a atriz no Instagram, na legenda de uma foto com a bebé. ??

Os primeiros sinais desta garota querer sair estão a surgir e nós cá te esperamos com muito amor e saúde", escreveu

no

I

nstagram.





Cláudia Vieira mantém curvas de sonho

Caetana nasceu ontem, um mês antes do previsto, uma vez que o parto só estava previsto para 6 de janeiro.A atriz de 41 anos "" assim como a bebé, apurou a Vidas junto de uma fonte próxima da família.Caetana é fruto da relação de Cláudia Vieira com o empresárioe vem juntar-se a Maria, de dez anos, que nasceu do relacionamento com Pedro Teixeira.Ontem, a atriz já tinha partilhado com os seguidores que Caetana estava a "dar sinais" de querer nascer. "