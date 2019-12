Cláudia Vieira já levou a filha para casa

14:49

Foi há cerca de uma semana que Cláudia Vieira deu as boas-vindas à segunda filha, que decidiu pregar um susto e nascer um mês antes do previsto.O CM captou o momento em que a atriz deixou o Hospital Cuf Descobertas, em Lisboa, e Cláudia era a imagem da felicidade, ao lado do companheiro, o empresário João Alves. Com um sorriso rasgado, a atriz não escondeu os momentos de grande ternura que está a viver com a segunda filha.Caetana junta-se a Maria, fruto da união com Pedro Teixeira, que está radiante com a chegada da irmã e tem-se mostrado muito cuidadosa e ternurenta com a bebé.