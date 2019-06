Cláudia Vieira leva o namorado para férias sem a filha

É com um sentimento de "dever cumprido" que Cláudia Vieira, de 40 anos, se despede de Diana, a sua personagem em ‘Alma e Coração’, a novela da SIC atualmente em exibição.Depois de um ano de gravações,Sem desvendar o local, que prefere manter em segredo, a estrela da estação de Paço de Arcos revela que as últimas duas semanas de junho serão para desfrutar da companhia do namorado, João Alves - com quem tem um relacionamento há cerca de cinco anos - e de amigos.A filha, Maria, de nove anos, fruto da sua relação com Pedro Teixeira, não acompanhará a mãe nesta viagem., desvenda a atriz.