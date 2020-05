Cláudia Vieira leva pela primeira vez a filha Caetana à praia e revela reação da bebé

Depois de dois meses e meio de confinamento, que bom que é ver as minhas miúdas a sentirem esta maresia boa e a pequenina Caetana a reagir tão bem ao desconhecido Mar, Areia... praia", escreveu a atriz da SIC, nas redes sociais.



No vídeo é possível ver Cláudia com as duas filhas á beira-mar num momento de partilha de ternura.



Recorde-se que a bebé é fruto da relação da atriz com o empresário João Alves, enquanto Maria, a filha mais velha, nasceu do antigo casamento com Pedro Teixeira.





Após os longos meses de confinamento em casa,embarcou numas mini férias com a família e amigos próximos. O destino eleito foi o Alentejo e é lá que a atriz tem aproveitado ao máximo os dias junto das duas filhas Maria, de dez anos, e Caetana, de cinco meses.Além das paisagens alentejanas, Cláudia aproveitou o bom tempo na região para levar a pequena Caetana à praia para a bebé conhecer o mar. Um momento registado pela atriz nas redes sociais, onde se mostrou surpreendida com a reacção da filha.