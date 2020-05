Cláudia Vieira mostra as filhas num momento cúmplice: "Que bom que é"

A carregar o vídeo ...

Cláudia Vieira mostra momento ternurento das filhas

Cláudia Vieira voltou a deixar os fãs 'derretidos' ao partilhar um novo momento entre as filhas, Maria, de dez anos, fruto da relação terminada com Pedro Teixeira, e Caetana, de cinco meses.A bebé, fruto do namoro da atriz com o empresário João Alves, tem feito as delícias dos milhares de seguidores e a irmã revela-se encantada desde a chegada do novo membro da família.Cláudia não esconde a felicidade que sente por dar uma irmã à menina e viver a maternidade pela segunda vez,, escreveu o rosto da SIC na legenda do vídeo que divulgou nas redes sociais, onde as filhas surgem num momento ternurento de brincadeira., foram algumas das mensagens deixadas pelos admiradores.com quem, Cláudia Vieira também