Cláudia Vieira mostra corpo de sonho quatro meses após ser mãe

Cláudia Vieira revela como faz exercício em casa

foi mãe da pequena Caetana há apenas quatro meses, mas na sua conta de Instagram mostrou que já recuperou as curvas de sonho.A atriz, de 41 anos, publicou um vídeo a fazer exercício em que aparece com um top de ginástica, que deixa em evidência a sua barriga lisa e tonificada, menos de seis meses após o parto.Em casa com o companheiro João Alves, e as duas filhas, Cláudia Vieira mostra-se dedicada à família e tem publicado fotografias da bebé Caetana que 'derretem' o coração dos seguidores