Cláudia Vieira mostra momento inédito com a filha bebé

Cláudia Vieira não podia estar mais radiante por viver a experiência da maternidade pela segunda vez.Com a filha Caetana nos braços, fruto da relação com o namorado, João Alves, a atriz tem aproveitado a quarentena para partilhar vários momentos com a bebé, e também com a filha mais velha, Maria, fruto da relação terminada com o ator Pedro Teixeira., desta vez, o rosto da SIC deixou os milhares de seguidores 'derretidos' ao gravar um momento em que o novo membro da família acompanha as suas gargalhadas e ri consigo."Momentos únicos", descreveu a artista na legenda da publicação nas redes sociais.foram algumas das reações.Sara Prata, Paula Lobo Antunes, Isabela Valadeiro, Oceana Basílio ou Inês Castel-Branco foram alguns dos rostos da ficção que também não resistiram ao momento ternurento e deixaram mensagens onde revelaram estar 'babadas' com o registo.Cláudia Vieira não esconde a felicidade que está a viver. A atrizQuatro meses após o parto, Cláudia Vieira