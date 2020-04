Cláudia Vieira mostra-se a amamentar: "A alimentar em exclusivo com leite materno"

A carregar o vídeo ...

Cláudia Vieira mostra-se com a filha Maria

Cláudia Vieira voltou a partilhar um momento ternurento da maternidade,Nas redes sociais, a atriz mostrou-se a amamentar a pequena Caetana, que nasceu em dezembro, fruto da relação com João Alves.começou por escrever o rosto da SIC., revelou a artista., escreveu ainda Cláudia ao partilhar uma fotografia da filha mais velha, Maria, fruto da antiga relação com o ator Pedro Teixeira, com a irmã. As duas mostram-se cada vez mais cúmplices e Maria não podia estar mais feliz desde a chegada do novo membro da família.Nesta quarentena, devido ao surto de coronavírus, Cláudia Vieira não tem resistido a partilhar vários momentos com as filhas, que têm sido a sua grande e força e companhia neste momento complicado que se atravessa. Além de desfrutar da companhia das meninas,