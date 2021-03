Cláudia Vieira mostra-se ao lado da filha mais velha: "Linda como a mãe"

10:51

ão mas tão deliciosa este meu amor maior", escreveu na legenda da imagem em que surge ao lado da pequena.



Aiii tão parecidas. Tão bonitas", "Está linda e cada vez mais parecida com a mãe", "Está tão grande e tão bonita", "Fofas" ou "Parecida consigo", são alguns dos comentários que se podem ler.





tem por hábito partilhar momentos de grande cumplicidade com as filhas nas redes sociais. Esta quinta-feira, dia 11, não foi exceção. A atriz e apresentadora da SIC mostrou-se ao lado da filha mais velha,, de dez anos, e os seguidores ficaram rendidos à sua beleza.Rapidamente, os elogios multiplicaram-se na caixa de comentários da publicação e houve até quem comentasse as parecenças entre mãe e filha. Recorde-se que Maria é fruto da anterior relação da atriz com o apresentador Pedro Teixeira, que se prepara para ser pai ao lado da namorada Sara Matos. Por seu lado, Cláudia Vieira é ainda mãe de, de um ano, fruto da sua relação com o empresário João Alves.