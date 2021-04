Cláudia Vieira não perdoa polémica do passado com Sara Matos

Cláudia Vieira não esquece as mágoas do passado da separação de Pedro Teixeira. Apesar de ter refeito a sua vida ao lado de João Alves, a atriz da SIC guarda ressentimentos e deixa evidente que o mal-estar com Sara Matos se mantém.





Convidada do programa online 'É Preciso Ter Lata', apresentada pelos radialistas Rita Rugeroni e Pedro Ribeiro, Cláudia aceitou responder a perguntas dos fãs com o objetivo de angariar dinheiro para a associação Make-A-Wish. Numa das ocasiões houve quem comentou a notícia 'A SIC evita encontro entre Sara Matos e Cláudia Vieira em direto', dizendo: “Não percebo porquê, elas são as duas excelentes profissionais '. Confirmas? ”, Quis saber a radialista. “Se confirmo? Assino por baixo. Sou uma profissionalona de mão cheia, e a Sara, que nunca trabalhei com ela, e que praticamente não conheço, consta que também o é ”, respondeu a atriz, sem se alongar muito na resposta e deixando evidente o clima de tensão com Sara, atualmente grávida do primeiro filho com Pedro Teixeira.





Rivalidade por amor



Em 2014, quando Cláudia estava casada com Pedro Teixeira, o ator envolveu-se com Sara nas gravações da novela 'Beijo do Escorpião' (TVI). A paixão entre os dois ditou o fim do casamento do casal que protagonizou uma série 'Morangos com Açúcar'.





Desde essa altura, Cláudia Vieira e Sara rejeitam qualquer contacto. Apesar de compartilharem a mesma estação televisiva, não se cruzam em projetos profissionais.