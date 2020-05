Cláudia Vieira nega mal-estar com Pedro Teixeira: "Somos muito amigos"

", confidenciou, para de seguida acrescentar que ambos mantêm uma relação de grande proximidade em prol do bem-estar da filha Maria.



"Temos uma filha em comum e isso faz-nos estar com muita proximidade sempre".



Após o fim da relação, Pedro Teixeira assumiu o romance com Sara Matos. Também Cláudia, de 41 anos, vive um relacionamento estável com João Alves, com quem teve uma filha recentemente.

Foi há mais de cinco anos que terminou a relação de Cláudia Vieira e Pedro Teixeira, com rumores de que o ator tinha traído a companheira com Sara Matos a mancharem a longa história de amor do casal.No entanto, os problemas do passado parecem definitivamente enterrados e, num direto para a rádio RFM, Cláudia fez questão de afirmar que entre os dois não há mal entendidos.