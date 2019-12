Cláudia Vieira: "O Natal está dependente do nascimento da Caetana"

Claúdia Vieira

14:36

Este ano, e temendo que o nascimento de Caetana mexa com a época das festas, a atriz ainda não preparou nada para esses dias. "Não sei onde vai ser sequer. Este ano é tão difícil planear! Está tudo dependente do nascimento da Caetana. Ela vai moldar este fim de ano todo, e isso deixa-me angustiada.Desta vez, a minha família vai ter de embarcar connosco" conta a atriz que, contudo, gostava que a bebé chegasse antes do dia de Natal. "Ela faz 36 semanas entre 15 e 20 de dezembro. Era a altura ideal", conta Cláudia.Apesar de tudo, a atriz garante que a gravidez tem sido "muito tranquila" com um único senão: "Sinto um desejo avassalador da comida toda que passa ao meu lado, não resisto e como. Felizmente, não ganhei muito peso."