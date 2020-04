Cláudia Vieira orgulhosa da família que construiu ao lado de João Alves

Rendida à família que construiu ao lado de João Alves, Cláudia Vieira faz questão de partilhar com os fãs os momentos de felicidade e união do casal.Apesar de manter uma relação com o empresário há cerca de cinco anos, a atriz da SIC sempre optou por manter a discrição na sua vida pessoal.A bebé, que nasceu prematura, trouxe uma enorme alegria à família, que se deixou contagiar pelos encantos da ‘mais nova’ e atualmente faz questão de partilhar os momentos de felicidade com o seu crescimento.Também Maria, de dez anos, fruto da antiga relação com o ator Pedro Teixeira, se revela uma supermana e acompanha ao minuto o crescimento da irmã.Em dias de isolamento, Cláudia e João funcionam como uma verdadeira equipa. Nas redes sociais, onde é muito ativa, a atriz de Paço de Arcos mostra aos fãs o papel fundamental que João Alves ocupa nas rotinas das duas filhas.Mas, apesar de se mostrar grata e feliz por toda a família estar bem de saúde, Cláudia confessa que sente saudades dos momentos a dois com o namorado: "Que saudades de andar por aí livres a dar beijos, a assistir ao pôr do sol", escreveu no Instagram, no qual apareceu numa foto com João.