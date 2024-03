Cláudia Vieira ousada em lingerie aos 45 anos

01:30

Carolina Cunha

Foi há vinte anos que Cláudia Vieira se estreou na ficção nacional, na série ‘Morangos com Açúcar’ (TVI). Atualmente, mantém-se como um dos rostos mais acarinhados pelos portugueses. Além da simpatia que a caracteriza, a beleza e elegância da atriz perduram ao longo dos anos. Atualmente integra o elenco da novela ‘Senhora do Mar’ (SIC) e provou que, aos 45 anos, mantém toda a sua sensualidade. Em lingerie, a atriz protagonizou uma cena escaldante ao lado do ator João Reis e provou que mantém total confiança na sua imagem com um corpo tonificado.Adepta de um estilo de vida saudável, a estrela do canal de Paço de Arcos mantém rotinas diárias de treino e alimentação saudável e os resultados estão à vista. Além disso, também não esconde que recorre a alguns tratamentos estéticos para atenuar os efeitos da idade.Recorde-se que a atriz é mãe de Maria, de 13 anos, fruto da ex-relação com Pedro Teixeira, e de Caetana, de quatro, filha do atual namorado, João Alves.