Cláudia Vieira partilha informação falsa sobre a Covid-19

Cláudia Vieira fez um esclarecimento público, na última segunda-feira, dia 9, após ter divulgado informações falsas sobre o novo coronavírus. A atriz, que continua isolada em casa com Covid-19, lançou a discussão nas redes sociais depois de ter partilhado notícias falsas que davam conta que o consumo de alimentos alcalinos ajuda a vencer o vírus.



"Admito que sim, caí nas chamadas Fake News. Confrontada com a realidade, só posso reiterar o quão importante é confirmar a veracidade dos factos antes de os partilhar. Enquanto figura pública, sinto e sei que tenho uma responsabilidade acrescida em alertar para determinados temas. Infelizmente, não se tratava da realidade." pode ler-se na sua conta de Instagram.

Na origem da polémica estiveram informações que alertavam para o papel do ph dos alimentos no combate ao vírus, associadas a outros estudos.

Cláudia Vieira deixou um alerta aos seguidores, para que não cometam o mesmo erro e "confirmem sempre a informação".

"Verifiquem de onde ela vem, se as fontes são credíveis, se há estudos científicos que a comprovem e se os órgãos de comunicação social de referência estão de acordo. Tenham especial cuidado com informações propagadas através de whatsaap, pois é muito fácil escrever mentiras sobre seja o que for." partilhou a atriz.

"Que esta situação sirva de lição e nos abra os olhos para sermos cidadãos mais responsáveis e informados. Eu inclusive." concluiu.