Cláudia Vieira partilha momento ternurento das filhas durante férias no Algarve

Cláudia Vieira encontra-se de férias no Algarve, na companhia das filhas Maria, de dez anos e Caetana, de oito meses, e do companheiro, João Alves. Durante os dias de descanso, a atriz tem brindado os seguidores com fotografias e vídeos ternurentos das filhas. Este domingo, dia 16 de Agosto, não foi exceção.

No vídeo partilhado na sua conta de Instagram, a filha mais velha da atriz surge a brincar e a dar a chupeta à irmã. "É este namoro a tempo inteiro", escreveu na legenda da publicação que mostra a forte ligação entre as filhas.

O momento ternurento não escapou aos olhos de vários seguidores, que não resistiram a tecer elogios. "Lindas as tuas meninas", "Não dá para aguentar", "Que delícia" ou "Tanto amor", pode ler-se na caixa de comentários.

Recorde-se que Maria é fruto do anterior relacionamento de Cláudia Vieira com o ator, Pedro Teixeira.

Veja aqui o momento:

A carregar o vídeo ...

Atriz mostrou a cumplicidade entre as duas filhas, Maria e Caetana.











Recorde-se que a atriz apanhou um susto com a saúde no fim de semana. Após sentir fortes enxaquecas, foi às urgências do Hospital Particular do Algarve. No entanto, após fazer exames, teve alta no próprio dia.