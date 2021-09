Cláudia Vieira: "Preciso de uns dias sozinha com o João"

Cláudia Vieira

27 set 2021 • 10:59

Apesar de o verão já ter chegado ao fim, Cláudia Vieira confessa que ainda precisava de mais alguns dias de férias. A agitação de ter duas filhas e as obrigações profissionais impediram que desfrutasse de um descanso contínuo. "", contou à Vidas a atriz, à margem do evento de apresentação da grelha da SIC.Os dias a dois, apenas na companhia do namorado João Alves, não estão esquecidos e é algo que a atriz deseja muito.", disse Cláudia, que confessa não ter muita vontade de sair do País e que prefere explorar as maravilhas nacionais.Sobre os desafios profissionais, Cláudia Vieira encontra-se numa fase mais calma da sua carreira. Após vários papéis como protagonista e desafios no entretenimento, neste momento ela está escalada para a série ‘A Lista’, da plataforma de streaming OPTO, na qual assume um papel secundário, o que lhe permitirá abrandar o ritmo. Ainda assim, confessa que gosta da agitação.", disse ainda.A par da logística familiar e profissional, o rosto da SIC não dispensa os momentos para se mimar. Os treinos fazem parte das rotinas da atriz, que se mostra cada vez mais confiante com a sua imagem aos 43 anos.