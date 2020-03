Cláudia Vieira prepara regresso à apresentação

Cláudia Vieira

Foto: Tiago Sousa Dias

11 mar 2020 • 14:37

Cláudia Vieira está afastada do pequeno ecrã desde junho de 2019 com o final das gravações da novela 'Alma e Coração', na SIC, da qual foi protagonista, tendo feito uma participação especial no telefilme 'Um desejo de Natal'. Desde então tem estado dedicada à filha, Caetana, que nasceu no dia 1 de dezembro.Afastada do trabalho há alguns meses, a atriz já confessou que está com saudades de trabalhar. A revista 'TV Mais' adianta que Cláudia Vieira já prepara o regresso à televisão e que vai apresentar um programa. Segundo uma fonte do canal, a SIC está a preparar um programa de talentos e a estreia está prevista para o último trimestre do ano.A publicação confrontou a atriz com a informação que confirmou o seu regresso. "".Recorde-se de que esta não é a estreia de Claúdia Vieira como apresentadora visto que de 2009 a 2012 apresentou as edições de 'Ídolos' ao lado de João Manzarra, em 2014 apresentou o 'Factor X' e em 2017 o 'Agarra a Música'.