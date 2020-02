Cláudia Vieira reaparece publicamente após ser mãe e exibe excelente forma

Quando temos um filho parece que toda a nossa vida fica virada do avesso, recheada de amor, mas virada do avesso!"

Não sabemos o que nos espera, que tipo de bebé acabou de entrar nas nossas vidas... as questões surgem umas atrás das outras".





Foi há apenas dois meses que Cláudia Vieira deu as boas-vindas à segunda filha, Caetana, fruto do relacionamento com o empresário João Alves.No entanto, a atriz mostra que não tem tido problemas em recuperar a forma física, e apresentou-se sexy na apresentação do livro de Diamantino Martins 'Around The World', na última segunda-feira em Lisboa. Com um vestido acima do joelho, Cláudia captou atenções devido à sua beleza e silhueta.Aos 41 anos, Cláudia não podia estar mais com a família a crescer e tem partilhado toda a experiência da maternidade.afirmou, para de seguida acrescentar:Nesta nova fase da vida, Cláudia revela que tem contado com o apoio incondicional do namorado, que diz ser um "super-pai".