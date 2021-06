Cláudia Vieira recebe mimos especiais em dia de aniversário

Cláudia Vieira passou o seu 43.º aniversário na companhia da família e dos amigos mais próximos. Quem se mostrou radiante por viver mais uma data especial ao lado da atriz foi o namorado, João Alves, que lhe deixou uma mensagem especial nas redes sociais. "", escreveu o empresário.No Instagram, Cláudia Vieira partilhou que juntou os seus amigos do coração num restaurante para celebrar o aniversário. "", afirmou. As surpresas do dia começaram bem cedo, com o namorado e a filha mais velha, Maria, de 11 anos, a prepararem-lhe um pequeno-almoço especial, decorando ainda a casa com flores.Cláudia Vieira não esconde que gosta de praia e foi desta forma que decidiu terminar a data especial. A estrela da SIC foi com João Alves, as filhas e a irmã ver o mar e mostrou-se radiante pela bênção. "", escreveu.João Alves, embora já tivesse deixado uma mensagem de parabéns à atriz, voltou a reforçar as palavras ternurentas no final do dia especial. "".Nas redes sociais de Cláudia Vieira foram vários os amigos e seguidores que deixaram mensagens de parabéns. Pedro Teixeira, o seu ex-namorado e pai da sua filha Maria, não deixou passar a data em branco e felicitou a ‘ex’ publicamente. "", escreveu na publicação da atriz. Os dois continuam a manter-se unidos.