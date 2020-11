Cláudia Vieira respira de alívio com filhas fora de perigo

16:28

As últimas semanas foram de grande angústia para Cláudia Vieira que viu a família infetada com a Covid-19. Depois de ter testado positivo com o companheiro João Alves, as filhas Caetana, de apenas dez meses, e Maria, de dez anos, também receberam o mesmo diagnóstico.Além da preocupação de ver as filhas infetadas, para Cláudia havia um alerta acrescido pelo facto de Caetana ser muito bebé e ter nascido prematura. Agora, a atriz da SIC pode finalmente respirar de alívio e ver a família live de perigo., partilhou a artista nas redes sociais, mostrando-se aliviada.No período de infeção, Cláudia Vieira relatou que teve muitas dores no corpo, náuseas e dores de garganta, durante dois ou três dias, e que a filha Maria teve os mesmos sintomas.Superado o vírus da Covid-19, Cláudia já retomou as rotinas diárias com a família e mostra-se agradecida por ter superado esta fase da sua vida, que nunca irá esquecer. "Sensação boa de já estar livre (com as devidas condicionantes!)", escreveu Cláudia nas redes sociais.Tal como revelou, a atriz e apresentadora da SIC foi infetada em contexto familiar após um contacto direto com uma pessoa positiva.