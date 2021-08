Cláudia Vieira reúne família em dia especial

03 ago 2021 • 14:57

Guimarães serviu de cenário para o batizado de, de um ano e oito meses, filha deO casal escolheu a cidade de onde o empresário é natural para o primeiro sacramento da menina., escreveu a atriz na publicação onde mostrava a menina a ser batizada. Também João Alves se mostrou enternecido pelo batizado da filha., confessou o empresário nas suas redes sociais.No momento em que recebeu o sacramento, Caetana estava acompanhada pelos pais, pela irmã, Maria, de 11 anos - fruto do casamento de Cláudia Vieira com Pedro Teixeira -, e pelos padrinhos Zuka Pinto Soares e Carlos Bessa.No início de julho, a atriz partilhou com os seguidores que escolheu dois amigos de longa data para serem os padrinhos da filha e que fez o convite num restaurante, em Lisboa. Para o dia de festa, Cláudia Vieira elegeu um vestido creme da Elisabetta Franchi. Já a menina usou uma criação da estilista portuguesa Pureza Mello Breyner.