Cláudia Vieira revela novos momentos com as filhas: "É tão bom"

"Também foi dia da nossa baby fazer 6 meses que entrou nas nossas vidas passa tudo tão rápido...", escreveu ainda, garantindo que está "feliz".





Cláudia Vieira grava momento às gargalhadas com a filha bebé

Cláudia Vieira continua a partilhar a felicidade que sente em família desde que foi mãe pela segunda vez, da pequena Caetana, fruto da atual relação com João Alves.A atriz tem revelado constantemente várias imagens e vídeos ao lado da bebé e também dafruto da anterior relação com o ator Pedro Teixeira.Na passada segunda-feira, dia em que se celebrou o Dia da Criança, o rosto da SIC não deixou de assinalar a data com algumas imagens ternurentas nas redes sociais., disse, através das redes sociais.Além de ser Dia da Criança, foi também dia de assinalar os seis meses da bebé Caetana, algo que Cláudia não deixou de referir nas publicações.Além dos momentos com as meninas, que têm feito as delícias dos milhares de seguidores de Cláudia Vieira, a artista também não tem resistidoRecentemente, Cláudia Vieira