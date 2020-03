Cláudia Vieira revela que ela e João Alves dormem em quartos separados

Cláudia Vieira tece vários elogios ao companheiro e garante que João Alves tem sido essencial no dia a dia da bebé. "Ajuda em tudo. É um 'paizão'. Já percebe os sinais da bebé, do que é que a filha precisa naquele momento. É muito atento, um bom pai".



A menina ainda não dorme a noite toda o que faz com que o casal tenha adotado uma estratégia. "Fazemos turnos à noite. Não há necessidade de ficarem os dois a tempo inteiro. O João sempre gostou de se deitar tarde, sempre gostou de adormecer no sofá. A bebé tem berço junto da nossa cama e tem outro berço na sala. Sempre fui de acordar cedo, de madrugar. Então, o João faz o turno da noite e eu entro de madrugada e faço a parte da manhã".



Cláudia Vieira confessa que já está com vontade de regressar ao trabalho.













Cláudia Vieira foi mãe pela segunda vez, há três meses, de Caetana, fruto do relacionamento com João Alves, e a atriz da SIC já recuperou a forma física, algo que justifica por estar a amamentar a bebé., conta.Caetana nasceu prematura e teve de estar alguns dias na neonatologia, algo que superou rapidamente.[Maria, de nove anos, filha de Pedro Teixeira]