Cláudia Vieira revela que gostava de ter um rapaz

Cláudia Vieira esteve à conversa com Carolina Patrocínio no novo programa da apresentadora ‘What’Up’, exibido pela SIC Mulher e as duas abordaram o tema da maternidade.

A atriz que já é mãe de Maria, de dez anos, fruto da sua anterior relação com Pedro Teixeira, e Caetana, de sete meses, fruto da sua relação atual com João Alves, não poupa elogios ao namorado.

"É como eu esperava que fosse, ele sempre adorou crianças (...) tem imenso tempo, é desenrascado, mas por exemplo não quer dar banho, tem medo, acha que não se sente muito à vontade para isso, mas deteta perfeitamente se o choro é de birra ou de fome, já tem essa sensibilidade e a pegar ao colo", disse.

Sobre a possibilidade de ter mais um filho, Cláudia Vieira, admite que gostava de ter um rapaz: "Adorava ter um rapaz. Ter três filhos era o meu objetivo. Mas confesso que passar a ter dois filhos senti uma grande diferença e não sei se a nível de capacidade de trabalho e energia, não sei se de repente ter um terceiro filho, que tinha de ser daqui a dois anos no máximo. Não sei se me vou aventurar. Mas gostava de ter um rapaz", concluiu a atriz.

Recorde-se que Cláudia Vieira vai abraçar um novo projecto na SIC, ‘O Noivo é que Sabe’, brevemente.