Cláudia Vieira revela sexo do bebé e pede "ajuda" para escolher o nome

Cláudia Vieira revelou esta segunda-feira o sexo do bebé e pediu "ajuda" para escolher o nome do próximo elemento da família.A atriz, que revelou no passado dia 29 de junho que estava grávida do segundo filho, decidiu esta segunda-feira confirmar o sexo do bebé através de uma publicação na rede social Instagram."Tal como a barriga, a família vai crescer e vai ser...UMA MENINA!!! Ainda estamos indecisos quanto ao nome... Júlia, Caetana, Helena... De qual gostam mais?", pode ler-se na descrição da fotografia publicada por Cláudia, que mantém um relacionamento com João Alves.