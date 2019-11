Cláudia Vieira: "Ser mãe é o meu papel principal"

Prestes a ser mãe pela segunda vez, Cláudia Vieira, de 41 anos, mostra-se nervosa com o nascimento da pequena Caetana, que está previsto para o final do mês de dezembro., contou a atriz à margem do evento do 15.º aniversário da Bebé Vida, em Lisboa.Ansiosa com o momento, a atriz da SIC já idealiza o parto, que apesar de ser imprevisível, deseja que seja normal, e com recurso a epidural., confidenciou a artista, que optou por fazer a recolha das células estaminais da bebé no momento do seu nascimento. Para isso, Cláudia já conta com um kit de recolha que levará para a maternidade.A assistir ao parto vai estar o companheiro, João Alves, pai de primeira viagem que tem acompanhado ao pormenor o curso de preparação pré-parto com a atriz, que considera de extrema importância para o casal que vai viver um momento repleto de grandes emoções – em que atriz decidiu que quer o contacto "pele a pele", para que a bebé seja colocada de imediato em cima de si.A viver um momento de grande felicidade, Cláudia Vieira, que tem vivido os meses de gestação de uma forma bastante calma e tranquila, não esquece o regresso ao trabalho e já revela saudades do seu ritmo profissional., contou a atriz que se mostra apaixonada pela sua profissão e tudo faz para conciliar o melhor dois mundos.Quanto ao tempo da licença de maternidade em que ficará com a bebé após o nascimento, o rosto de Paço de Arcos rejeita a ideia de ficar um ano em casa sem trabalhar., revelou consciente.Ao longo dos últimos meses Cláudia tem integrado a filha Maria, de nove anos, fruto da antiga relação com Pedro Teixeira, nas novas rotinas da família., disse Cláudia que revelou que as filhas não vão partilhar o mesmo quarto devido à grande diferença de idades.Durante o evento, a atriz teve oportunidade de doar um kit de recolha de células estaminais a uma família ajudada pela associação Vida Norte, oferta realizada no âmbito da política de responsabilidade social do laboratório.