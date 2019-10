Cláudia Vieira: "Sexo na gravidez é muito bom"

01:30

Rute Lourenço

Grávida de sete meses, Cláudia Vieira falou sem tabus da relação com o companheiro e garantiu, em conversa com Cristina Ferreira, que continua a manter uma vida sexual ativa durante a gestação."Sexo na gravidez é fundamental. A minha médica diz para sermos criativos", começa por contar Cláudia Vieira, de 41 anos, acrescentando: "Não me faz confusão e até acho que é muito bom, porque eu gostava de ter parto natural e é uma forma de ajudar", refere.Numa fase muito feliz da vida, a atriz já se mostra ansiosa com a chegada da bebé, que é fruto do romance com o empresário João Alves, que se vem juntar a Maria, de dez anos, em comum com Pedro Teixeira.Feliz, Cláudia tem sido elogiada pela beleza durante a gravidez e afirma que se sente bem com o passar dos anos. "Nunca fiz nada à cara, acho que o processo de envelhecimento é muito bonito se for cuidado. Quando as pessoas começam a operar-se muito ficam muito parecidas e não é bonito."