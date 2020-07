Cláudia Vieira sexy e confiante em dias no Algarve

Rendida ao bom tempo que se faz sentir a Sul do País, Cláudia Vieira rumou à região algarvia para alguns dias de descanso em que conciliou as suas grandes paixões: a família e a praia.Hospedada num resort de luxo na zona de Albufeira, a atriz da SIC reuniu a família e viveu momentos de pura felicidade com o namorado, João Alves, e as suas filhas, Maria, de dez anos, e Caetana, de sete meses.Além do evidente ambiente de descontração, a condição física da artista também deu que falar nas redes sociais.Seja em biquíni ou em fato de banho, Cláudia mostra que recuperou na totalidade a boa forma e faz furor nas redes sociais.Aos 42 anos, conquista milhares de elogios com as suas curvas sedutoras.