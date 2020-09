Cláudia Vieira sobre 'duelo' com Pedro Teixeira: "Não deixa de ter uma certa graça"

Cláudia Vieira está ao comando do programa 'O Noivo é Que Sabe', na SIC, e mostra-se entusiasmada com o novo desafio.O programa apresentado pela atriz foi transmitido ao mesmo tempo que 'Mental Samurai', na TVI, apresentado pelo ex-namorado, o ator Pedro Teixeira, no passado domingo.Uma situação polémica que coloca o ex-casal, que foi tão acarinhado pelo público, a lutar pela conquista de audiências de forma direta., confessou Cláudia à 'TVMais'.Em relação ao novo projeto na SIC,, garantiu.A propósito do formato, Cláudia voltou a referir que não faz intenções de se casar com o companheiro, João Alves, pai da filha mais nova, Caetana., começou por explicar, admitindo que fica emocionada nas cerimónias., confessou, garantindo que o casamentoentre ela e o namorado., disse Cláudia, que a nível pessoal, não se podia mostrar mais feliz, ao lado do empresário e das duas filhas.