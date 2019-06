Cláudia Vieira vive romance sem casamento

Cláudia Vieira embarcou para as ilhas gregas com o namorado, João Alves, e ao longo do dia de ontem correram rumores de que tinha dado o nó em segredo durante o descanso.As especulações começaram depois de a estrela da SIC ter escrito na legenda de uma fotografia: ‘Este foi o DIA’ e o namorado ter respondido com corações.De pronto, vários seguidores questionaram se Cláudia se tinha casado, mas osabe que tal não aconteceu. "Eles estão muito felizes e as férias estão a ser mágicas, mas a Cláudia não foi pedida em casamento", diz uma fonte, acrescentando que o casal tem aproveitado as férias ao máximo para namorar.Em Lisboa ficou a pequena Maria, de nove anos, única filha de Cláudia, em comum com Pedro Teixeira.Nestas férias, a atriz e João Alves não têm escondido o amor que os une e, pela primeira vez, têm partilhado várias fotografias apaixonadas, sem receios.O casal, recorde-se, namora há cerca de quatro anos.