Cláudia Vieira volta a ser tia

Cláudia Vieira com o companheiro, João Alves, e o pequeno Lourenço

Foto: DR

01:30

Cláudia Vieira, de 44 anos, voltou a ser tia. Sérgio, irmão mais velho da atriz - tem 46 -, foi pai, desta vez de um menino. Lourenço é fruto da relação de Sérgio com Janina, que já tinham Benedita, de ano e meio.A estrela da SIC não escondeu a felicidade por ter mais um sobrinho - é também tia de Manuel, de sete anos, filho da irmã mais nova, Carina, de 38 anos."E já estamos mais ricos!!! A transbordar de amor com a chegada do nosso Lourenço. Parabéns, mano e cunhada, esta nossa família não pára de crescer e vocês contribuem à séria", escreveu Cláudia Vieira para acompanhar uma sessão fotográfica ao lado do irmão, da cunhada, do pequeno Lourenço e do companheiro, o empresário João Alves, com quem namora há mais de oito anos e de quem tem uma filha - Caetana, de três.Recorde-se que a atriz é ainda mãe de Maria, de 12 anos, fruto de um anterior relacionamento com o ator Pedro Teixeira.