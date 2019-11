Cláudio Ramos acusa amigos de Ângelo Rodrigues de anunciarem a sua morte

"Há muita gente que, de facto, se preocupou com o Ângelo. A notícia de que o Ângelo tinha falecido foi passada a muitas pessoas por pessoas que estavam próximas do Ângelo. É importante que isto fique bem claro. Pelo menos duas ou três pessoas, que são próximas do Ângelo, confirmaram que a situação era delicada e que eventualmente tinha acontecido uma situação mais complicada".





"O Ângelo brincar agora em cima de qualquer coisa, ok, dizer que é incompreensível, não é certo, porque as pessoas se preocuparam, é um dado, e volto a dizer, informações dadas por pessoas muito próximas do Ângelo, eu tenho algumas no meu telefone", acrescentou ainda.



Recorde-se que Ângelo Rodrigues voltou a estar ativo nas redes sociais desde que regressou a casa, após o pesadelo que viveu. O ator está dedicado a longas sessões de fisioterapia, com o



Em relação ao trabalho, Ângelo Rodrigues vai participar num



, acrescentou ainda.Recorde-se que Ângelo Rodrigues voltou a estar ativo nas redes sociais desde que regressou a casa, após o pesadelo que viveu. O ator está dedicado a longas sessões de fisioterapia, com o apoio da mãe, Teresa Araújo. Em relação ao trabalho, Ângelo Rodrigues vai participar num telefilme onde vai mostrar todo o processo de recuperação que tem enfrentado.

esteve internado no hospital durante dois meses, em risco de vida, devido a uma infeção casuada por uma injeção de testosterona. Antes de regressar a casa, chegaram a circular rumores de que o ator não tinha resistido aos problemas de saúde e tinha morrido.Cláudio Ramos decidiu agora comentar o assunto, sem papas na língua, pelas brincadeiras constantes que Ângelo Rodrigues tem feito com o assunto.Recentemente, o ator de 32 anos, que está focado na recuperação, partilhou uma publicação onde surgia a fazer piada da notícia da sua alegada morte:, afirmou o 'Bruno' da série 'Golpe de Sorte', que antes já tinha brincado com a situação ao afirmar que se senteO comentador do programa 'Passadeira Vermelha' reagiu, sem medo das polémicas: