Cláudio Ramos afinal continua com o coração ocupado

Depois dos rumores de separação e do afastamento de Diogo Faria, Cláudio Ramos deixou no ar que a relação pode, afinal, não ter acabado de vez.A confirmação foi dada pelo apresentador durante a gala do último domingo do ‘Big Brother’, da TVI, ainda que de forma subtil. O comentário surgiu em conversa com uma das participantes do reality show., atirou, provocando gargalhadas entre o público em estúdio. No mesmo tom, Cláudio sugeriu à concorrente natural de Alentejo que tentasse a sorte com o dono da casa mais vigiada do País. "O ‘Big Brother’ está solteiro até ver, eu é que já estou encaminhado", completou.Semanas após enfrentar vários rumores de que estaria separado do ator, com quem namora há cerca de três anos, o novo rosto da TVI mostrou-se tranquilo no que respeita aos assuntos do coração...Embora estejam mais dias separados, primeiro pela pandemia de Covid-19 e mais recentemente pelo excesso de trabalho, os dois estão confiantes no sentimento que os une.Sabe-se agora que Diogo Faria está muito próximo dos afazeres profissionais de Cláudio Ramos. O ator vive na Ericeira, relativamente próximo da nova residência dos concorrentes do ‘Big Brother’.É através das redes sociais, que ‘Sardanisco’, assim tratado pela família e amigos próximos, mostra a sua rotina pelo local perto do mar. É frequente vê-lo a treinar junto ao passadiço e também a enfrentar as ondas, ao praticar surf.Este é um dos lados mais íntimos de Diogo Faria que Cláudio tenta preservar ao máximo.Embora nem sempre o consiga., lamentou o apresentador do ‘Big Brother’, tentando proteger o companheiro.