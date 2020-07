Cláudio Ramos ameaça expulsar público do ‘Big Brother’

As emoções estiveram ao rubro na gala do último domingo do ‘Big Brother’. Desde a discussão entre a mãe de Sónia e Cláudio Ramos à troca de palavras do apresentador com o público, o ambiente foi marcado por vários momentos de tensão.

Numa das primeiras ligações à casa mais vigiada do país, quando o apresentador se preparava para começar a conversar com os concorrentes, um elemento do público gritou.

O apresentador não gostou e exaltou-se: "Cuidado, eu estou aqui. Você vai ter de sair do estúdio mais cedo. O que é que quer? Para si é igual? Então quer sair?", questionou, irritado.

"É que eu estou a apresentar um programa de televisão. É direto. É o meu trabalho. Se quer sair, pode sair agora, mas não interrompa o que eu estou a fazer, se não se importar", disse o novo apresentador da TVI.

O espectador prometeu não se voltar a manifestar e permaneceu no espaço.