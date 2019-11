Cláudio Ramos: "Aos 46 sou melhor amante"

A vida amorosa de Cláudio Ramos corre de feição.O namoro com o ator Diogo Faria, que dura há três anos mas só foi assumido há cerca de seis meses, vive uma das melhores fases.O apresentador decidiu expressar a sua paixão publicamente:A mensagem emotiva faz parte de uma reflexão da autoria do vizinho de Cristina Ferreira para assinalar o aniversário . Mas não foi o único. O companheiro, Diogo Faria, utilizou as redes sociais para dedicar um texto emotivo ao mais-que-tudo:O apresentador tem bem ciente aquilo que quer e não quer para a sua vida. Já fez saber que voltar a casar está nos planos para o futuro.. A data do enlace, garantiu, não está para breve. Recorde-se que Cláudio casou com Susana Moniz, em 2002, com quem tem uma filha, Leonor.