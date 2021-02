Cláudio Ramos arrasa comentadores do 'Big Brother': "A maioria gosta de ter atenção"

".



"Na maioria das vezes, os comentadores opinam para dentro. E o que é isto de comentar para dentro? É tecerem comentários preocupados com o que dizem as redes sociais e com o que se escreve no dia a seguir na imprensa; preocupados em eles próprios serem o motivo do comentário e muito pouco focados no jogo", afirmou. O comunicador não se ficou por aqui e foi mais longe ao sugerir que a maioria do painel quer protagonismo: " (...) a maioria dos comentadores gosta de ter atenção e esquece-se que os protagonistas não são eles, mas sim os concorrentes".



"Já ouvi de tudo nestes comentários. Já ofenderam concorrentes e os seus familiares, já questionaram a produção, já deram palpites no que faz o 'Big Brother'. Isto é ter zero noção do trabalho de cooperação de um programa", disse. De acordo com Cláudio, os comentários "devem ser feitos livremente, mas dentro dos limites que não resvalem para lá do bom senso, ou seja, devem ser comentários a um jogo e não plataforma de vaidade para ver quem aparece mais".



O anfitrião de 'Dois às 10' acusou ainda alguns comentadores de quererem imitar Pipoca, dizendo que há "dois ou três que sabem o que estão a fazer e os outros que dão opiniões e que querem ser a 'Pipoca’". "Não adianta! Fica mal. É feio. A 'Pipoca' só há uma e por isso é ela que está nas galas", atirou.



"O 'BB' é ótimo para os concorrentes e é uma tábua de salvação para muitos comentadores que, sem ele, não tinham uma plataforma para se exibirem", rematou.







