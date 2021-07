Cláudio Ramos arrasa Tiago de 'O Amor Acontece': "És um tangas"

É a minha maneira de ser naquela situação. Não acho que estava a desrespeitar ao falar, estava realmente a dizer como é que queria uma pessoa", garantiu, referindo-se ao facto de ter falado sobre a roupa de Catarina.



"Tenho muito respeito pelas mulheres, apesar de ter recebido muitas mensagens a dizer o contrário. Queria que fossemos jantar mais apresentados, para não estarmos sempre em pijama", confessou.



, garantiu, referindo-se ao facto de ter falado sobre a roupa de Catarina., confessou.

Tu és um tangas...", afirmou. O jovem acabou por confessar ter sido um "erro" esse ato, mas que em relação ao resto foi mal interpretado.

Esta segunda-feira,, ex-concorrentes do programa 'O Amor Acontece', da TVI, foram convidados de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no 'Dois às 10', da estação de Queluz de Baixo, onde falaram sobre a sua prestação no reality show.Durante a última semana, Tiago foi severamente criticado nas redes sociais pelas suas atitudes. No programa matutino da TVI, o jovem justificou as suas afirmações.Durante a entrevista,Recorde-se que este domingo, Catarina e Tiago tomaram a decisão de seguir caminhos separados, depois da jovem ter descoberto que Tiago não lhe tinha contado que tinha mexido no seu telemóvel.