Cláudio Ramos assume preconceito com "bichas"

Apresentador está a ser alvo de criticas.

O tema da homofobia está em destaque no 'Big Brother' após os comentários preconceituosos do concorrente Hélder para o colega de casa Edmar, homossexual assumido, que lhe valeram uma nomeação direta.As palavras mais amargas do apresentador para com os homossexuais surgiram numa das emissões do programa 'Esquadrão do Amor', do canal Q, em 2016.Devido à atual polémica, o antigo vídeo regressou às redes sociais e colocou o rosto da TVI debaixo de duras críticas., lê-se num dos comentários.No domingo, vai ser conhecida a decisão dos portugueses acerca da permanência de Hélder no 'Big Brother'.