Cláudio Ramos assume que não faz "barulho" durante as relações sexuais

Cláudio Ramos fez revelações surpreendentes no 'Você na TV!', TVI.



Foi no desenrolar da conversa com Manuel Luís Goucha e Ana Garcia Martins que o apresentador da TVI acabou por revelar alguns detalhes sobre a sua vida íntima.



Esta segunda-feira, dia 14 de dezembro,Foi no desenrolar da conversa com Manuel Luís Goucha e Ana Garcia Martins

Quando comentava os episódios escaldantes protagonizados por André e Zena na casa mais vigiada do país, Cláudio Ramos mostrou-se indignado com o barulho que o casal faz durante as relações sexuais. "Eu não faço barulho a fazer sexo. Não assim a esse ponto", acrescentou, exemplificando o som de um gemido.





Ao que Pipoca Mais Doce respondeu com um tom irónico: "Então isso deve ser morninho!".





"Não, não é! Mas se eu sei que tenho algum vizinho não vou gritar! Ninguém faz isso!", revelou Cláudio Ramos, lançando uma crítica a André e Zena, que não deixaram dormir os restantes concorrentes, com os barulhos noturnos.





Manuel Luís Goucha concordou com o apresentador e afirmou que é necessário "ter respeito pelos outros".





Cláudio Ramos falou ainda sobre a sua participação no 'Big Brother', onde revela ter passado três meses sem ter relações sexuais.





"Não morri. […] E eu preciso de fazer sexo", conclui.