Cláudio Ramos ataca Luana Piovani: "É muito má apresentadora"

Cláudio Ramos criticou a prestação de Luana Piovani como apresentadora.A artista brasileira veio viver para Portugal no início deste ano e abraçou o desafio de ser apresentadora do programa da TVI 'Like Me', uma aposta do canal que não teve sucesso., começou por dizer Cláudio à revista 'TVMais'., disse, sem poupar elogios, no entanto, ao companheiro da artista no formato, Ruben Rua.Recorde-se que Luana Piovani e Ruben Rua formaram a dupla que esteve ao comando do programa 'Like Me', e muito se especulou sobre um alegado romance. Os fãs torceram para que os dois se tornassem um casal, pela cumplicidade que sempre demonstraram.Apesar de se tornarem uma dupla acarinhada pelo público, o formato não conveceu os espectadores, e chegou ao fim no verão.