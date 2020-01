Cláudio Ramos ataca Meghan Markle: "É uma rata velha"

Cláudio Ramos continua a mostrar-se revoltado com a decisão do príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle , de seerm idepentendes da família real, e não poupa as críticas. Depois de afirmar que os duques de Sussex estão a ser egoistas, voltou a comentar o assunto.Esta manhã, dia 13 de janeiro, durante a emissão do 'Programa da Cristina', não hesitou em atirar 'farpas' a Meghan., disse Cláudio.A conversa entre Cristina Ferreira e Cláudio Ramos começou quando Cláudio comentou que Meghan ia dar voz a um filme da Disney. No entanto, Cristina Ferreira defende: "No entanto, o 'vizinho' da apresentadora não se mostra convencido e continua sem papas na língua face à polémica., afirmou Cláudio.Além de Meghan Markle, Cláudio também não deixa de mencionar o príncipe Harry nas críticas que tem feito., disse, relembrando que o príncipe William admitiu que não pode mais proteger o irmão, de quem está completamente afastado., terminou Cláudio Ramos.