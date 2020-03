Cláudio Ramos confessa que não vê o 'Programa da Cristina': "Não tenho curiosidade"

Cláudio Ramos, Cristina Ferreira

O ano de 2020 trouxe várias mudanças na vida de Cláudio Ramos. Em fevereiro, o apresentador deixou para trás a SIC, ao fim de 18 anos, e mudou-se de armas e bagagens para a TVI para ir apresentar o 'Big Brother', que tinha estreia prevista para este domingo mas devido à pandemia do coronavírus teve de ser adiado.Nos últimos meses, Cláudio Ramos andava a acumular projetos na estação de Paço de Arcos entre o quais fazendo de 'vizinho' de Cristina Ferreira no 'Programa da Cristina'. Apesar de ter sido "muito feliz", o apresentador contou em entrevista à revista 'Nova Gente' que deixou de ver o programa da amiga.Apesar de só ter contado a Cristina Ferreira a sua decisão de se mudar para a TVI no mesmo dia em que todos ficaram a saber, o namorado de Diogo Faria garante que a 'rainha' das manhãs compreendeu a sua postura., revelou à mesma publicação.Embora Cristina Ferreria tenha compreendido a decisão do amigo ficou triste.