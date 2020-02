Cláudio Ramos confirma mágoa de Cristina Ferreira: "Está triste porque me quer ao seu lado"

O 'vizinho' agradece todas as oportunidades que teve no decorrer do último ano."A Cristina para mim foi gigante. Eu sabia que ia ser assim que nos encontrássemos. Deu-me espaço e a liberdade de me reinventar. Deixou-me criar um ‘vizinho’ que entrou em casa e no coração de toda a gente e isso, por mil anos que viva, nunca me irei esquecer.", continuou.Cláudio assumiu na mensagem que viveu um verdadeiro "tormento" nos últimos dias desde que acordou a mudança para a TVI com Nuno Santos, atual diretor de programas do canal. Revela, ainda, que visitou o Santuário de Fátima para se encorajar para a fase que se avizinha.Na última frase do texto, o 'vizinho' despede-se com um "até já"."Até já minha vizinha do coração. Sabes melhor que ninguém que amar é ‘deixar ir’. Não sei se tive tempo de te dizer hoje. Gosto muito de ti e chego a acreditar que entre nós é amor."