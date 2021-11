Cláudio Ramos constrói uma casa no Alentejo Apresentador da TVI comprou, em agosto de 2020, um terreno na sua terra natal.

06:00

Cláudio Ramos já está a preparar o seu futuro para quando terminar a sua carreira na televisão: regressar a Vila Boim, no concelho de Elvas. O apresentador da TVI comprou, em agosto de 2020, um terreno na sua terra natal, onde tem estado a construir uma casa. As obras vão durar cerca de dois anos e está previsto que fique pronta entre o próximo ano e 2023. Cláudio já tinha revelado que, embora se tivesse mudado para Lisboa muito novo atrás do sonho da televisão, tinha intenções de regressar para o Alentejo. “Sou daqui. Vejo-me aqui. Não me imagino num outro lugar”, escreveu no seu blogue.

