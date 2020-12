Cláudio Ramos conta que o pai lhe chamava "maricas"

Cláudio Ramos foi o entrevistado de Cristina Ferreira no programa da TVI, ‘Conta-me’. Apesar da entrevista só ir para o ar no próximo fim de semana, o teaser foi divulgado, esta terça-feira. Durante a conversa intimista com a Diretora de Entretenimento e Ficção do canal de Queluz de Baixo, o comunicador abordou vários temas, desde a saída da SIC à sua orientação sexual. Foi sobre o último, que fez uma revelação inédita.

"A minha mãe foi uma super mulher. Nunca disse à minha mãe o que era ou deixava de ser… nem hoje. A mãe sabe", começou por dizer. "Eu não sou nada o género de pessoa que é ‘Ai fiquei muito traumatizado porque o pai dizia que eu era maricas’. Estou a borrifar-me. A minha cabeça estava muito resolvida", acrescentou.

O apresentador falou ainda sobre a reação da ex-mulher. "(Ela) sofreu mais do que eu. E eu disse-lhe: ‘Temos de conversar’ (…). Ela não estava nada à espera. Eu fui muito egoísta, aí eu sei que fui muito egoísta. Não é uma rivalidade. Eu não a troquei por uma mulher. Eu acho que isso ajuda", afirmou.

Recorde-se que Cláudio Ramos prepara-se para assumir a condução das manhãs da TVI ao lado de Maria Botelho Moniz com o programa ‘Dois às Dez’, que estreia na próxima segunda-feira.



Veja aqui o vídeo:

