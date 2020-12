Cláudio Ramos corta com o irmão após acusações

05 dez 2020 • 11:51

Cláudio Ramos está desiludido com o irmão, Luís Nascimento, que teceu duras críticas à forma como o apresentador sempre o tratou, bem como à restante família."O meu irmão não é muito de afetos. Embora ele diga que é muito apegado à família, não é nada disso", revelou Luís a uma publicação semanal. Estas afirmações revoltaram Cláudio, que optou por manter-se em silêncio. "Ainda nem falámos, mas acho que está tudo bem", afirmou Luís à ‘Vidas’, desconhecendo o mal-estar sentido pelo irmão.A relação entre os dois nunca foi pacífica.O ex-concorrente de reality shows recordou as oportunidades que perdeu à conta dos conselhos e pedidos do irmão. "Convidavam-me para ir aos programas e ele dizia-me para eu não aceitar. Muitas vezes, a produtora ligava-me a convidar e eu dizia sempre que não, por causa do meu irmão. Mas nunca dizia que era por causa dele. Sempre foi um segredo nosso".A partir de 4 de janeiro, Cláudio Ramos passa a ser presença assídua nas manhãs da televisão nacional. O apresentador vai conduzir o programa matutino da TVI ao lado de Maria Botelho Moniz. ‘Dois às 10’ é o nome do formato que junta os dois amigos de longa data. As surpresas são várias, no entanto, os apresentadores foram proibidos por Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção do quarto canal, de desvendarem as principais valências do formato. "Vou realizar o meu maior sonho e também o mais antigo", sublinhou Cláudio Ramos.