Cláudio Ramos critica decisão de Harry e Meghan: "Egoístas"

Ele ia abdicar por ela", escreveu a estrela das manhãs da SIC, para o colega do programa.







"Anunciar que vive a sua vida de forma independente parece-me bonito. Financeiramente independente é um delírio, porque o que construiu até aqui deve-o ao apelido e ao caminho e o apelido e o caminho têm uma fatura que se paga", disse ainda, questionando ao mesmo tempo "até que ponto é justo ‘abandonar’ o resto, sendo que o ‘resto’ implica muita coisa".



"Não nos podemos esquecer que Harry sempre foi um jovem rebelde. Rebelde, apaixonado e agora - para mim - egoísta. Ele e ela.", atacou Cláudio Ramos.



Cristina Ferreira não ficou indiferente ao facto do príncipe Harry e da mulher, Meghan Markle, terem anunciado que deixaram de ser membros da família real inglesa , e mostrou apoio, enquanto o 'vizinho' do seu programa, Cláudio Ramos, manifestou estar contra os duques de Sussex.A apresentadora publicou uma fotografia do casal nas redes sociais, onde mostra a sua opinião sobre o assunto, sem se mostrar surpreendida com a decisão que tomaram.